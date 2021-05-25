Büyükşehir-KOP iş birliğiyle 15,7 milyon liralık sulama projesi gerçekleşecek

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle tarımın ve hayvancılığın kalkınması için 2021 yılında yapılacak küçük ölçekli sulama projelerinin protokolü imzalandı. Konya ve tarımın ayrılmaz ikili olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresi Başkanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında 2021 yılında Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında 15,7 milyon TL bedelle 10 adet sulama tesisini hayata geçireceklerini söyledi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2021 yılı itibariyle Konya olarak 49 projede 38 milyon 600 bin TL değerinde projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KÖSİP kapsamında 2021 yılında yapılacak 10 adet küçük ölçekli sulama tesisinin protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve tarımın ayrılmaz ikili olduğunu, KOP idaresi ile Büyükşehir Belediyesi’nin de bu ikilinin en uyumlu çalışan iki kurumu olduğunu kaydetti.

“Bugüne kadar 277 milyon liralık destekte bulunduk”

KOP idaresiyle bugüne kadar çok önemli işleri başardıklarını vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Özellikle 2014’te Yeni Büyükşehir Yasası’ndan itibaren en önemli önceliklerimizden birisi de tarımsal üretimin artırılması, insanların yaşadıkları yerde kazançlarının artırılması oldu. Bu manada 277 milyon liralık tarımsal destekte bulunduk. Bunun 210 milyon liralık kısmı KOP idaresiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz sulama projeleri; 67 milyonluk kısmı ise fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği. Ayrıca Konyamızda yeni ürün pazarlarının oluşturulmasıyla ilgili de ciddi bir çabamız var” dedi.

“Konya, 30 milyar liralık tarımsal üretim kapasitesiyle Türkiye’de en çok üreten şehir”

Özellikle pandemi döneminde uluslar için en önemli konulardan birisinin gıda güvenliği ve gıda arzı olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Konya, bu manada yaklaşık 30 milyar liralık tarımsal üretim kapasitesiyle Türkiye’de en çok üreten şehir. Büyükbaş hayvan üretiminde birinci, küçükbaş hayvan ve yumurta üretiminde de ikinci sıradayız. Türkiye’deki lalelerin tamamı Konya’da üretiliyor. Yine havuç, şeker pancarı gibi birçok ürünü de en çok üreten şehir Konya. Bu manada çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün KOP idaremizle 10 proje kapsamında 15,7 milyon liralık bir hibe desteğinin protokolünü imzalıyoruz. KOP idaremizle bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık ama Sami beyin başkanlığa atanmasıyla birlikte koordinasyonumuz ve çalışma kültürümüz daha da arttı. Başkanımıza hayırlı olsun diyor, bakanımıza da Konya’ya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Uğur İbrahim Altay, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine de dikkat çekerek, bu konuda hep birlikte hareket ederek farkındalık oluşturmak gerektiğini dile getirdi.

“Konya bölgesi Türkiye’nin en önemli tarım alanlarına sahip”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mali destekleri kapsamında KOP İdaresi eliyle Konya için 2011-2020 yılları arasında toplamda 733 proje desteği sağlandığını belirtti. 2021 yılı itibariyle de toplamda Konya olarak 49 projede 38 milyon 600 bin TL değerinde projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandığını kaydeden Şahin, “Konya bölgesi Türkiye’nin en önemli tarım alanlarına sahip. Türkiye yağış ortalamasının altında yağış alan bir bölge. Bu zor şartlarda Türkiye’nin toplam tarım üretiminin yüzde 12’lik kısmını da Konya bölgesi olarak üretmekte ve karşılamaktayız. Biz KOP İdaresi olarak bölgedeki bu kuraklık şartlarında var olan su kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasıyla alakalı kapalı sulama sistemleri, damlama sulama sistemleri yapmak süratiyle bölgede tarımın sürdürebilirliğine katkı verecek projelere destek veriyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerde iş birliği içerisindeyiz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde kontrollü su kullanımını sağlayacak teknolojik sistemleri de devreye almak suretiyle suyun en etkin ve verimli kullanılmasına gayret sarf edeceğiz. İmzalayacağımız protokol başta Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin tarafından 15,7 milyon liraya mal olacak sulama projelerinin protokolü imzalandı.