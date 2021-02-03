Büyükşehir Belediyesi’nden Hüyük’teki öğrencilere tablet desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüyük ilçesine gönderilen tabletler, öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 bin tabletin teslimatını yaptı. Bu kapsamda uzaktan eğitime katılamayan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kriterlere uygun olan öğrencilere dağıtılmak üzere 170 tablet Hüyük ilçesine gönderildi. Tabletler İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem tarafından öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Demirkol yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği tablet projesinin pandemi sürecinde öğrencilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı gidermesi adına adeta ilaç gibi geldiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Çiğdem ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığı kampanya çerçevesinde Hüyük’e 170 tablet geldiğini hatırlatarak, "Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve devletimize minnettarım, teşekkür ediyorum. Tabletlerimizi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verirken, içlerinde 6 aylık internet paketleri de bedava olarak gönderilmiş. Öğrencilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.