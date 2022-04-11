Büyükşehir - ASELSAN işbirliğinde İç Paydaş Odak Grup Toplantıları yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirdiği “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ve KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla “İç Paydaş Odak Grup Toplantıları” gerçekleştirildi.

Akıllı Şehircilik alanında birçok örnek projeye imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN ve KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla “İç Paydaş Odak Grup Toplantıları” gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirilen “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı 6 ayrı oturum ve 17 konu başlığıyla gerçekleştirildi. Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen “İç Paydaş Odak Grup Toplantılarında” yürütülen çalışmalarla ilgili ASELSAN yetkililerince verilen bilgilerin ardından Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası için hazırlanan vizyon, stratejik amaç ve stratejik hedeflerle ilgili katılımcıların görüşleri alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen “16 Akıllı Şehir Uygulamaları” başlıklarında ayrı ayrı oturumlar gerçekleştirilirken; oturumlarda katılımcıların her bir konu hakkındaki görüşleri, çözüm önerileri ve tavsiyeleri alındı. ASELSAN ile geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan ve bu yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları çerçevesinde paydaş tüm kurum ve kuruluşların ve vatandaşların görüşlerine başvurularak akıllı şehir alandaki çalışmalarının belirli bir planlama çerçevesinde ve işbirliği halinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.