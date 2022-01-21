Büyükşehir Akıllı Şehircilik alanında faaliyet gösteren paydaşları buluşturdu

Akıllı Şehircilik alanında örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirdiği “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları kapsamında “Paydaş Odak Grup Toplantıları” gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN ile birlikte başlattığı “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları kapsamında şehirde Akıllı Şehircilik alanında faaliyet gösteren paydaşlar bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Paydaş Odak Grup Toplantılarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen “16 Akıllı Şehir Uygulamaları” başlıklarında; paydaş kurumlar, belediyeler, üniversiteler, odalar ve derneklerin katılımı ile 16 ayrı oturum gerçekleştirildi. Bakanlıktan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nden ve ASELSAN’dan yetkililerin katılımıyla 3 gün süren toplantılarda paydaşların görüş ve önerileri alınırken toplantıların son gününde katılımcılara bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. ASELSAN ile geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehirde hizmet sunan tüm kurumların akıllı şehir alandaki çalışmalarının belirli bir planlama çerçevesinde ve işbirliği halinde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.