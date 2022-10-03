“Büyük Kudüs Akademisi” projesinin birincileri Mescid-İ Aksa’ya götürüldü

Konya’nın merkez Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Büyük Kudüs Akademisi projesinin bünyesinde yarışma birincileriyle Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü ziyaret etti.

Selçuklu Gençlik Meclisi’nin Kudüs ile ilgili farkındalığı arttırmak için düzenlediği Büyük Kudüs Akademisi çerçevede Resimlerle, Öykülerle, Yazılarla ve Şiirlerle Kudüs yarışmalarının birincileri Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. Gençlerle birlikte Kudüs ziyaretinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, UCLG-MEWA 2022-2025 Dönem Başkanı El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’i ile de makamında buluştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın da eşlik ettiği ziyarette yarışma birincileri Kudüs ve Mescid-i Aksa ekseninde dolu dolu 2 gün geçirdi. Selçuklu Gençlik Meclisi Kudüs Çalışma Grubu tarafından organize edilen ziyaret programında Burak Mescidi, Mervan Mescidi, Kubbet’üs Sahra, Ağlama Duvarı, Hazreti Ömer Mescidi, Kıyame Kilisesi, Sahabe Kabirleri ve Aslanlı Kapı, Zeytindağı, Panaromik Kudüs Ziyareti, Selman-i Farisi Makamı, Ölüdeniz ve Eriha şehri, Tecrübe Dağı ve Hazreti Musa Külliyesi ziyaret edildi.

“Gençlerimizle Mescid-i Aksa’da tüm İslam alemi için dua ettik”

Filistin ve Kudüs’e dikkat çekmek üzere Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Büyük Kudüs Akademisi” projesi çerçevede düzenlen yarışma birincileri ile Kudüs ziyaretinde gençlere eşlik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, GKudüs bizim göz bebeğimizdir" dedi. Gençlerde Kudüs bilincinin oluşmasının çok derin bir manaya hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Gençlik Meclisimizin düzenlediği Büyük Kudüs Akademisi projesinin birincileriyle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’dayız. Kudüs Şairi Nuri Pakdil’in de dediği gibi Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs’e boşuna vakit geçirirsin mısralarında olduğu gibi Kudüs bizim her zaman hayatımızda ve gündemimizde. Selçuklu Gençlik Meclisimizin ortaya koyduğu “Büyük Kudüs Akademisi” projesi de geleceğimizin dinamikleri olan gençlerimize biz Müslümanlar için Kudüs’ün ne anlam ifade ettiği, neden kırmızı çizgimiz olduğunu anlatma amacıyla hayata geçirildi. Ben yarışmamızın birincileri olan gençlerimizin özelinde tüm gençlerimizde bu farkındalığın oluştuğu kanaatindeyim. Bundan sonra da bu tür çalışmalarla gençlerimizi bir araya getirme gayreti içeriside olacağız. Buraya gelemeyen ve gelmeyi canı gönülden arzu eden tüm kardeşlerimizin selamını getirdiğimiz ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmek duasını tekrar etmek istiyorum. Ayrıca buradaki ziyaretimizde UCLG-MEWA 2022-2025 Dönem Başkanı El-Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’i ile de makamında bir araya gelerek istişare etme imkanı da bulduk. Filistinli kardeşlerimizin her daim yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra da yanlarında olacağımızı ilettim Kendilerine misafirperverlikleri sebebi ile teşekkürlerimizi sunuyorum ” dedi.