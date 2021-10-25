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Bosna Hersek Mahalle Konağı açılışa gün sayıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan mahalle konağında çalışmalarda sona gelindi. Tesisin yıl sonuna kadar mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

KONYA 25.10.2021, 12:48
Bosna Hersek Mahalle Konağı açılışa gün sayıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılacak olan mahalle konağında çalışmalarda sona gelindi. Tesisin yıl sonuna kadar mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçların noktasında yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Kısa süre önce inşaatına başlanılan ve yapımı devam eden Bosna Hersek Mahalle Konağının büyük bir kısmı tamamlandı. Tesisin yılsonuna kadar açılışı yapılarak vatandaşa hizmet vermesi planlanıyor. Bosna Hersek Mahallesinde önemli bir yaşam alanı olacak tesis 4 bin 706 metrekare inşaat alanına sahip. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında etüt salonu, emekli lokali, bay ve bayan mescit, birinci ve ikinci katında fitness ve aerobik salonu, giyinme odaları, duş yerleri ve mescit yer alacak. Tesis 9 milyon 250 bin TL’ye mal olacak.

"Bosna Mahallemize yakışacak bir tesis"

İlçe genelinde vatandaşların sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla sosyal tesislerin sayısını artırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklumuz için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu amaçla ilçemizde yaptığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bosna Hersek Mahallemize yakışacak bu tesis aynı zamanda mahalleye değer katacak. Çalışmalarında sona yaklaştığımız tesisin kısa süre içinde tamamlanarak hemşehrilerimize hizmet vermesi için çalışıyoruz. İlçemizin çehresinin değişmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

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