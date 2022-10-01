“Bizim Meram Köyü Dağ Evleri” için başvurular başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın ruhuna ve özüne çok yakışacak bir proje olan ’Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nin müjdesini verdi.

Başkan Kavuş, Meram büyük konut hamlesinin sekizinci halkası olan Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Meram’ın ruhunu yansıtması ve yaşatması adına bugüne kadar olanlardan ayrı olarak bambaşka bir konseptte ve hedefte yükselecek olan Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nin Meram büyük konut hamlesinin en yeşil halkası olacağına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, projenin, tüm özellikleriyle Meram’a ve Meram’ın ruhuna çok yakışan bir proje olacağını söyledi. Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nin, şehrin trafiğinden, gürültüsünden, stresinden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için doğa ile baş başa bir yaşam sunacağını kaydeden Kavuş, “Meram demek yeşil demek, tertemiz bir hava ve eşsiz güzellikte bir doğa demek, toprakla iç içe insan ve doğallık demek. Meram demek huzur demek, sükunet demek. İşte Meram’a dair ne varsa, Meram’a ait ne varsa Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nde de o var” dedi.

“Proje, sakinlerine doğa ile baş başa yeni bir yaşam sunuyor”

Projenin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Bizim Meram Köyü Dağ Evleri, Konya-Antalya yolu 30. kilometrede, Sefaköy sapağında inşa edilecek. 400 bin metrekarelik alan içerisinde, 230 bin metrekarelik arsa alanında 500 ile 700 metrekare müstakil parsellerde konumlanacak. Toplamda 407 adet olarak inşa edilecek dağ evlerinin bünyesinde, tarım yapılabilecek alanlarıyla birlikte bir de açık otopark alanı bulunacak. Evler, tek tip 91,33 metrekare büyüklükte, hem yaz hem de kış aylarında konaklanabilecek şekilde ve imar mevzuatına uygun şekilde yapılacak. Her parselin kendi tapusu bulunacak. Parseller konum ve büyüklüklerine göre şerefiyelendirilecek” şeklinde konuştu.

Meram’ın pek de yabancı olmadığı bu yaşamın önceki hamlelerde olduğu gibi yine kooperatif usulü gerçekleşeceğini belirten Başkan Kavuş, “Salon, mutfak, banyo ve terastan oluşan evler 1+1 konseptinde olacak. Ön başvuruları, 1 Ekim’den itibaren www.bizimmeramkoyu.com adresinden başlayacak. Ama başvuru ücretleri 3 Ekim Pazartesi resmi iş gününden itibaren yatırılabilecek. Başvurular için son tarih ise 7 Ekim Cuma olacak. Başvuruların fazla olması durumunda önceki kooperatiflerimizde de olduğu gibi ön başvuru gerçekleştiren hemşehrilerimiz arasından, noter huzurunda kura çekilecek. Bizim Meram Köyü Dağ Evleri Kooperatifinde başvuru bedeli 10 bin TL olarak belirlendi. Peşinat 300 bin TL, aylık aidatlar ise yine 10 bin TL olacak. Tüm bu özellikleri ve güzellikleriyle Meram Dağ Evleri, ilçemize şehrimize ve sahiplerine şimdiden hayırlı olsun, güle güle, sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde otursunlar” diye konuştu.