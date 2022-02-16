Bir metre kar üzerinde kara yolları çalışanına doğum günü sürprizi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yol genişletme çalışmaları nedeniyle günlerce evinden uzak kalan kara yolları görevlisi, kendisine sürpriz yapan Kaymakam Deniz Pişkin’in getirdiği doğum günü pastasını 1 metre yüksekliğindeki karın üzerinde üfleyerek yeni yaşına girdi.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya- Antalya karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yolların kapanması nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı kara yolunu açık tutmak için uğraş veren kara yolları ekipleri günlerce evlerinden ve ailelerinden uzak kaldı. Kara yolları ekiplerinin çabalarına duyarsız kalmayan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, hem kara yolları ekiplerine teşekkür etmek hem de doğum günü olan kara yolu çalışanı Recep Örnek’e sürpriz yapmak için Alacabel mevkiine gitti. Kaymakam Deniz Pişkin, önce burada 1 metre yüksekliğindeki karları püskürtme aracıyla temizleyerek yol genişletme çalışması yapan Recep Örnek ve arkadaşlarından yoldaki durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymamam Deniz Pişkin ardından aracında bulunan pastayı çıkararak Recep Örnek’e sürpriz yaptı. Pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Recep Örnek, 1 metre yüksekliğindeki karların üzerine konan pastasındaki mumları üfleyerek yeni yaşına girdi.

Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “Alacabel’de çalışmaları hem yerinde görelim dedik hem de arkadaşımızın doğum gününü kutlayalım dedik. İnsanlar bu gayretin çalışmanın değerini bilmez de, bunu yaşayan bilir. Bu hengame içerisinde hatırlamak istedik. Sizler yolu ve yolda kalanları düşünüyorsunuz, biz de sizleri düşünüyoruz” dedi.