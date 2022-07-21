Bilim Tırı bilime meraklı öğrencileri Kültürpark’ta ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi tarafından oluşturulan Bilim Tırı, bilim meraklısı öğrencileri yaz tatilinde Kültürpark’ta ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, öğrencilere bilim sevgisini aşılamaya devam ediyor. Konya Bilim Merkezi’ni 31 ilçedeki öğrencilerin ayağına götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilim Tırı ile 2022 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar 89 bin 288 kişiye ulaştı. Okullar, Kur’an kursları, yaz okulları ve festivallerde çocuklara etkinlikler yapan Bilim Tırı, yaz tatilinde ise Kültürpark’ta bilim meraklılarına hizmet veriyor. Çocuklarda bilim merakı uyandırmayı amaçlayan Bilim Tırı, çocukların uğrak noktası haline gelerek çeşitli etkinliklerle bilimi eğlenceli hale getirdi. Bilim Tırı’nda eğlenceli vakit geçiren çocuklar ve velileri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Bilim Tırı’na gelenler; “Anatomik Modellerle Vücudumuz”, “Robotlar ile Robotik Kodlama”, “Gezegenler ile Evrenimiz”, “Dinazor T-Rex”, “Vandegraf Jeneratörü”, “Denge Kuşu”, “Hiperbolik Delik”, “El Bataryası”, “Sterling”, “Motor”, “Desibel Ölçer”, “Hanoi Kuleleri ile Fizik Kuralları”, “Zeka Oyunları”, “el-göz-beyin koordinasyonu” ve VR gözlükle farkındalık oluşturup bu konularda bilgi sahibi oluyorlar.