Bilgehanelerde 15 Temmuz ruhu anlatılıyor
YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE BU YIL UZAKTAN EĞİTİMLE ÇEVRİMİÇİ OLARAK EVLERE MİSAFİR OLAN BİLGEHANE YAZ OKULU’NDA ÖĞRENCİLER BİRBİRİNDEN EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ 12 FARKLI ATÖLYEDE EĞİTİM ALIYOR. BİLGEHANE YAZ OKULUNDA ÖĞRENCİLERE BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ İLE 15 TEMMUZ RUHU DA ANLATILIYOR.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak evlere misafir olan Bilgehane Yaz Okulu’nda öğrenciler birbirinden eğitici ve eğlenceli 12 farklı atölyede eğitim alıyor. Bilgehane Yaz Okulunda öğrencilere birlik ve beraberliğin önemi ile 15 Temmuz ruhu da anlatılıyor.
Yeni tip korona virüs nedeniyle yaz okulunu internet ortamında çevrimiçi olarak gerçekleştiren Bilgehaneler’de uzaktan eğitimler devam ediyor. Birbirinden farklı atölye etkinlikleriyle ön plana çıkan Bilgehane Yaz Okulu’nda öğretmenleriyle interaktif şekilde iletişim kuran öğrenciler derslere yoğun ilgi gösteriyor.
Öğrenciler 12 farklı atölye etkinliğine katılıyor
Eğitimler kapsamında öğrenciler el becerilerini geliştirecek Çizim ve El Sanatları atölyeleri, fikir ve düşünce dünyalarını geliştirecek Yazarlık ve Felsefe, yeni ufuklar kazanacakları Drama, Hayal, Sinema atölyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca dijitalleşme ve çağın getirdiği teknolojik gelişmeler Bilim ve Robotik Kodlama atölyesi üzerinden öğrencilere aktarılırken öğrenciler; İşaret Dili eğitimleriyle birlikte Kur’an, İlmihal ve Siyer derslerinin yanında Kudüs ve Bir Kıssa Bin Hisse atölyelerinde milli ve manevi değerlerini geliştirecek derslere katılıyor. Bilgehaneler Çevrimiçi Yaz Eğitimlerinde 12 farklı atölye etkinliklerinin yanı sıra 8. sınıfa geçen öğrencilere LGS’ye hazırlık için; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce dersleriyle destek veriyor.
15 Temmuz bilinci aşılanıyor
Öte yandan, Bilgehane Yaz Okulu’nda birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye etkinliklerin yanında, Konyalı öğrencilere birlik ve beraberliğin önemi ile 15 Temmuz ruhu da anlatılıyor. FETÖ tarafından bundan dört yıl önce gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini ve bu hainliğe karşı koyan Türk milletinin kahramanca direnişi anlatılarak öğrenciler bilinçlendiriliyor. 3 Temmuz’da başlayan ve 6 hafta olarak planlanan eğitimler, 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:46
|Güneş
|05:39
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:26