Bilgehane öğrencileri Ramazanı dolu dolu geçiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehanelerde, Ramazan ayına özel çevrimiçi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde öğrenciler için Ramazan ayına özel çevrimiçi etkinlikler düzenleniyor. Pandemi döneminde Ramazan ayının öğrenciler açısından dolu dolu geçmesi için mübarek ayın ruhuna uygun birbirinden faydalı ve eğlenceli etkinliler çocuklarla buluşuyor. Zarafet Atölyesi “Hayata Zarif Bir Dokunuş”, Hasbihal “Heybemizle Ramazan Yolculuğu”, Meddah gösterisi “Nerede O Eski Ramazanlar” ve Ramazan aylarının vazgeçilmesi olan Karagöz- Hacivat gösterileri ile öğrenciler unutamayacakları bir Ramazan yaşıyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Kuran-ı Kerim, Siyer ve ders takviyelerinin yanı sıra iftardan hemen sonra; atölyeler, yarışmalar ve Ramazan Bülteni ile öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor hem de sürpriz hediyeler kazanıyor. Ramazan Bülteni içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Bilgehane öğrencileri ile buluşarak çocukluğundaki Ramazanı anlatacağı röportaj da yer alacak. Bununla beraber “Konya’da Eski Ramazanlar” başlığı altında şehrin önemli isimlerinden bir kanaat önderi ile de sohbet gerçekleştirilecek. Öte yandan, Ramazan konulu “Afiş-Resim” ile Konya’ya özgü kültür sorularının bulunduğu “Değerlerimizle Ramazan” yarışmaları gerçekleştirilecek ve yapılacak sıralamaya göre öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.