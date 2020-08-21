Beyşehir’in yeni Emniyet Müdürü göreve başladı
BEYŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN MEHMET TÜRKEN YENİ GÖREVİNE BAŞLADI.
Konya İl Emniyet Müdürlüğünde Çocuk Şube Müdürü olarak görev yaparken, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Türken yeni görevine başladı.
Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeref Yaşar ve ilçede faaliyet gösteren ulusal haber ajanslarının temsilcisi olan basın mensupları, İlçe Emniyet Müdürü Türken’i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Emniyet Müdürü Türken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Cemiyet Başkanı Şeref Yaşar, ilçede faaliyet gösteren basın kurum ve kuruluşları ile medya faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Emniyet Müdürü Türken, ilçede huzur, asayiş ve güvenliğin tesisi için vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle istişare ederek işbirliği içerisinde görev yapmanın gayret ve çabası içerisinde olacaklarını söyledi.
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