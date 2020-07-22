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Beyşehir’in ilk kadın başsavcısı göreve başladı
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU TARAFINDAN 2020 YAZ KARARNAMESİ İLE KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE ATANAN İLÇENİN İLK KADIN BAŞSAVCISI TUBA ERSÖZ GÖREVİNE BAŞLADI.
KONYA 22.07.2020, 12:00
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2020 yaz kararnamesi ile Konya’nın Beyşehir ilçesine atanan ilçenin ilk kadın başsavcısı Tuba Ersöz görevine başladı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken son kararname ile Beyşehir Adliyesinde Başsavcılık görevine atanan Tuba Ersöz görevine başladı. Başsavcı Tuba Ersöz makamında kendisini ziyaret eden ilçede görev yapan ulusal haber ajansı temsilcileri ve yerel basın mensuplarını kabul etti. Basın mensupları yeni görevinde başarılar diledikleri Başsavcı Ersöz’e ilçedeki basın ve medya faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Başsavcı Tuba Ersöz’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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