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Beyşehir’in akarsularında rusubat temizliği

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü ile bağlantılı akarsularda rusubat temizliği gerçekleştirdi.

KONYA 06.04.2021, 17:34
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Beyşehir’in akarsularında rusubat temizliği

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü ile bağlantılı akarsularda rusubat temizliği gerçekleştirdi.

DSİ’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir’in Emen Mahallesi sınırlarında yer alan derenin tanzimi ve rehabilitasyonu çalışmaları çerçevesinde, 5 kilometrelik kısımda iş makineleri tarafından toplamda 12 bin metreküplük tortu ve rusubat temizliği yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmalarla olası taşkın ve sel afetlerine karşı önlem alınmakla beraber çevre düzenine de katkı sağlanmış olduğu kaydedildi.
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