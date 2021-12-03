Beyşehir’deki tarihi Eşrefoğlu Camisi’nde engelli bireylere engelsiz ziyaret imkanı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni ziyaret etmek isteyen engelli bireylerin ziyaret ve ibadetleri yapılan düzenleme ve temin edilen tekerlekli sandalyeler ile daha da kolay hale getirildi.

Beyşehir’in İçerişehir Mahallesinde bulunan, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan, 1296-1299 yılları arasında inşa edilen 7 asırlık tarihi camiye İlçe Müftülüğü tarafından engellilerin istifade edebileceği üç adet tekerlekli sandalye temin edildi. Tarihi Eşrefoğlu Camisi İmam Hatibi Mehmet Fatih Korucu, yaptığı açıklamada, 3 Aralık gününün 1992’den bu yana Birleşmiş Milletler (BM)’nin de ilan etmesiyle beraber dünya engelliler ve farkındalık günü olarak kutlandığını belirtirken, tarihi mekanda da bu kapsamda birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapıldığını söyledi. 722 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Eşrefoğlu Camisi’nin oldukça ziyaretçi çeken bir tarihi mekan olduğunu vurgulayan Korucu, bu anlamda camiyi ziyaret etmek isteyen engelli bireylerin de bugüne kadar çeşitli zorluklar yaşadığını belirtti.

“Camimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hem ziyaretlerini hem de ibadetlerini kolaylaştırdık”

Onların hem cami ziyaretlerinde hem de ibadetlerinde yaşamını kolaylaştırmak amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından bir takım düzenlemelere gidildiğini vurgulayan Korucu, "Engelli kardeşlerimizin camimize daha rahat girip çıkmaları, cami içerisinde hareket edebilmeleri, ibadet etmeleri amacıyla camimizde yapılan düzenlemelerden bir tanesi cami lavabo ve tuvaletlerinin engelli erişimi için kolaylaştırılması oldu. Yine camimizin girişinde engelli rampası düzenlemesi yapılırken, camimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hem ziyaretlerini hem de ibadetlerini kolaylaştırmak amacıyla camimize üç adet tekerlekli sandalyeler temin edilmiştir. Camimize gelen ziyaretçilerden ister ibadet, isterse ziyaret anlamında hem engelli kardeşlerimiz hem de yaşlı dede ve ninelerimiz olduğu zaman bu tekerlekli sandalyeleri cami içerisinde kullanabiliyorlar" dedi.