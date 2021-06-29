Beyşehir’de Yaz Kur’an kursu başlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Yaz Kur’an Kurslarının tüm cami ve Kur’an kurslarında 5 Temmuz’da başlayarak 20 Ağustos tarihine kadar süreceği bildirildi.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, 2021 yılı Yaz Kur’an Kursları’nda eğitim öğretimin tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Yaz Kur’an Kurslarına katılabilmek için başvuruların 21 Haziran’da başladığını hatırlatan Kükrek, 11 Temmuz’a kayıt için müracaatların bizzat cami ve Kur’an kurslarına ya da Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr adresli web sayfası üzerinden yapılabileceğini kaydetti. Kükrek, “4-9 yaş arası öğrencilerimiz başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece yüz yüze yapılacaktır. 10-15 yaş arası öğrencilerimiz başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi yapılabilecektir. 16-22 yaş arası öğrencilerimiz ise başvurularını web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece çevrim içi yapılacaktır. Ayrıca, Covid-19 önlemleri kapsamında dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacak, derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecektir. 2021 Yılı Yaz Kur’an Kurslarımızın tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.