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Beyşehir’de yaralı bulunan leylek koruma altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaralı bulunan leylek Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından koruma altına alındı.

KONYA 29.07.2022, 12:03
Beyşehir’de yaralı bulunan leylek koruma altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaralı bulunan leylek Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’in Yeşildağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Davutoğlu tarafından uçamaz halde bir leylek bulundu. Muhtar Mehmet Davutoğlu’nun haber vermesi üzerine adrese Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri sevk edildi. Görevlilere teslim edilen leyleğin yaralı olduğunun anlaşıldı. Koruma altına alınan leyleğin tedavisinin yapılması ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü yetkilileri, doğada yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanlarına destek veren, katkı sunan duyarlı vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

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