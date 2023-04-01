Beyşehir’de üreticilere uygulamalı ağaç bakımı eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meyve üreticilerine ağaç bakımı konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personel, ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte sahada daha fazla mesai yapmaya başladı. Ziraat mühendislerinden oluşan ekipler, ilçede ceviz üretimi yapılan bahçelerde çiftçilerle bir araya geldi. Ekipler, girdikleri bahçelerde üreticilere uygulamalı olarak ağaç bakımı eğitimi verdi.

Öte yandan, sahaya çıkan ekiplerin zirai don uyarılarının ardından hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde fenolojik gözlem ve zirai don zararIarı kontrolleri de gerçekleştirdiği belirtildi.