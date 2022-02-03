Beyşehir’de üniversiteli öğrencilerden su kuşlarını yemleme mesaisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri buz tutmuş göl kıyısında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan su kuşlarını besledi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, şiddetli soğuklar nedeniyle neredeyse tamamı buz tutan Beyşehir Gölü’nün kıyılarında yiyecek bulamamaları sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan su kuşları için yemleme çalışması gerçekleştirdi. Gölde popülasyonu oldukça yaygın olan sakar meke, yeşilbaş ve çamurcunların sürüler halinde bulunup hareketleriyle buzlardan açık bıraktığı kesimlerin son besin alanları olduğunu görerek harekete geçen üniversite öğrencileri yemleme faaliyeti düzenlemek üzere çalışma başlattı.

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman, Türkiye’nin en önemli gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü’nün oldukça zengin bir flora ve fauna çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayarak, yaşanan soğuklardan dolayı buz tuttuğunu hatırlattı. Buz tabakasının hala çözülememiş olduğunu belirten Prof. Dr. Karaman, bundan dolayı göl havzasında yaşam süren su kuşlarının yem bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekerek, “Su kuşları, göl buzlu olduğu için yeterli besiyi bulamamaktadır. Ekolojik denge için son derece önemli bir konudur bu” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir ve milli parklar görevlilerinin de desteğiyle Vuslat Parkı’nın göl kıyılarında başlatılan yemleme faaliyetine öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri de katıldı.