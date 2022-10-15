Beyşehir’de “Türk Turizminin Dinamikleri” konuşuldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen söyleşi programında “Türk Turizminin Yeni Dinamikleri” konuşuldu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Dekan Prof. Dr. Abdullah Karaman’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu konuşmacı olarak katıldı. Çavuşoğlu, söyleşide “Türk Turizminin Yeni Dinamikleri ve Tecrübe Paylaşımı” konusunda sunumunu gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, sunumunun ardından öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Dekan Prof. Dr. Karaman, Çavuşoğlu’na ve katılımcılara teşekkür ederken, programı izleyen gençlere ise özgüvenli olmayı, gereksiz özgüvenden de kaçınmaları gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu’na programın sonunda günün anısına hediye takdim edildi. Söyleşiye, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, akademisyenler, yüksek öğrenim kurumlarının idari personeli ve öğrenciler katıldı.