Beyşehir’de ormanlık alanda gençlik bakım faaliyetleri sona erdi

Konya’nın orman varlığı yönünden zengin ilçelerinden Beyşehir ilçesinin ormanlık alanlarında gerçekleştirilen gençlik bakım faaliyetleri sona erdi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Kurucuova Orman İşletme Şefliği sınırları dahilindeki ormanlık alanda 2021 yılı gençlik bakım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, çalışmalara konu olan bölgelerde yaklaşık 4,6 hektarlık alanda 60 ila 80 santim boya ulaşmış olan ve boy farklılaşmasının belirgin bir şekilde görüldüğü Karaçam gençliklerinde, bu kapsamda sık fertlerin seyreltilmesi faaliyetlerinin tamamlandığı bildirilerek, "Yapılan gençlik bakımı çalışması ile büyüme enerjisi yüksek olan fertlerle ormanlarımız daha sağlıklı hale getirilerek; gelecek nesillere emanet olarak bırakacağımız geleceğin ormanlarının kuruluşu devam etmektedir" denildi.