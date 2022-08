Beyşehir’de okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir’deki okulların 12 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına hızlı bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Musa Konuk, ilçe genelinde yürütülen yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarıyla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonundaki buluşmada, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Konuk, 12 Eylül tarihiyle tüm okulların tamamen açılmış olacağını hatırlatarak, “Biz de kurum olarak okullarımızın eğitim öğretime hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz” dedi.

Beyşehir’deki bazı okullarda yürütülen bakım onarım çalışmalarına da değinen Konuk, bu faaliyetlerde sona doğru yaklaştıklarını anlattı. Beyşehir’deki okullarda devam eden ya da tamamlanan öğrenci kayıtlarıyla ilgili bilgiler veren Konuk, “Öğrenci kayıtlarımız bitmek üzere. İlkokullarda öğrenciler kaydoldu, adrese dayalı olarak otomatik sisteme düştü. Ortaokullarda yine adrese dayalı bir şekilde kayıtlarımız yapıldı. Liselerde LGS’ye giren öğrenciler bu sınav sonucuna göre yerleşti. İki defa nakil hakkı verildi, bunlarla ilgili nakiller de tamamlandı. Yine başka okula gitmek ve nakil yapmak isteyen öğrencilerimizle ilgili 9’uncu sınıf nakilleri de bu hafta itibariyle açılacak ve Ekim ayının son haftasına kadar liselerde mevzuat gereği haftalık nakiller olabilecek. Okul türleri değiştiği zaman burada nakillerdeki sistemler de farklı olmuş oluyor. Buna göre velilerin kafasına takılan bir şey olursa, okul değiştirmeyle ilgili vs. ya da okullarla ilgili bilgi almak isterlerse kapımız her zaman açık. Her zaman bilgilendirmeye, yönlendirmeye biz ve şube müdürü arkadaşlarımız, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız hazırız. Doğru bilgiyi doğru yerden almalarında fayda var, kulaktan dolma bilgilere inanmamak lazım. Çünkü, daha sonra telafisi mümkün olmayan hatalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Konuk, Beyşehir’de yerleşemeyen çok az sayıda öğrenci bulunduğunu da vurgularken, bunların da kontenjandan komisyon kararıyla yerleştirileceğini belirtti. Konuk, yeni eğitim öğretim yılı itibariyle ilçe genelinde ciddi manada bir öğretmen sıkıntısı olmadığının da altını çizerken, makine alanında teknik öğretmen eksiği dışında bir eğitimci sıkıntısının söz konusu olmadığını dile getirdi.