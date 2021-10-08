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Beyşehir’de okul servis araçlarına denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

KONYA 08.10.2021, 16:39
Beyşehir’de okul servis araçlarına denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Amirliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi UKOME ekipleri tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi önündeki alana çağrılan servis araçları, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetlendi. Yapılan denetimde, umum servis araçlarının genel kurallara uygunluk kontrolleri yapılırken, araçların genel fiziki durumu, “dur” levhası, “okul taşıtı” yazısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri, araçların ruhsat, far ve ışık donanımları, vize bilgileri ile sürücülerin ehliyet, SRC, sağlık raporu ve sabıka kaydı gibi bilgileri kontrol edildi. Okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Bazı araçlar eksikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araçların sürücülerine ise teşekkür edildi.

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