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Beyşehir’de korona virüse karşı afişli uyarı

BEYŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI DIŞ MAHALLELERİNDEN AKÇABELEN MAHALLESİNDE, MUHTARLIK TARAFINDAN YERLEŞİMİN MERKEZİ YERLERİNE KORONA VİRÜS SALGININA KARŞI YÜRÜTÜLEN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE KURALLARA UYULMASI YÖNÜNDE İÇERİKLERİN BULUNDUĞU UYARICI AFİŞLER YERLEŞTİRİLDİ.

KONYA 23.08.2020, 16:16
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Beyşehir’de korona virüse karşı afişli uyarı

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerinden Akçabelen Mahallesinde, muhtarlık tarafından yerleşimin merkezi yerlerine korona virüs salgınına karşı yürütülen tedbirler çerçevesinde kurallara uyulması yönünde içeriklerin bulunduğu uyarıcı afişler yerleştirildi.

Konya’nın vaka sayısı her geçen gün yükselen ilçelerinden Beyşehir’de, Akçabelen Mahallesi Muhtarlığınca, yerleşim merkezinin farklı noktalarına "Akçabelen insanı, ince düşüncelidir, maskesini takar, mesafesini korur, birbirine ve çevresine örnek olur, sevdiklerini düşünür. Birbirimiz için lütfen kurallara uyalım" içeriklerin yer aldığı afişler asıldı.

Akçabelen Mahallesi Muhtarı İsmail Duman, mahalle sakini gençlerden gelen öneri ve teklif üzerine başlattıkları kampanyalara gurbetçi hemşehrileri ve yerleşim merkezinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da tam destek verdiğini ve maddi katkı sunduğunu vurgulayarak, kampanya çerçevesinde önümüzdeki günlerde mahallede yaşayan vatandaşların evlerine ücretsiz olarak koruyucu maske ve kolonya dağıtacaklarını da ifade etti. Duman, "Akçabelen Mahallesi muhtarlığı olarak salgının daha da yayılmasının önüne geçilerek toplum sağlığının korunması noktasında, yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirterek talepler doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Duyarlılık oluşturacağını düşündüğümüz afişleri mahallemizde asmamızla birlikte korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen mücadelede vatandaşlarımızda çok önemli bir farkındalığın oluştuğuna tanıklık ettik. İlave bir çalışma daha yaparak, farklı yerleşimlere de örnek teşkil etmesi amacıyla, piknik alanlarımızın girişine ’piknik alanında alkol kullanmak yasaktır, sağlığımız ve çevremiz için lütfen çöplerinizi çöp kutusuna bırakınız.’ içerikli afişler hazırladık. Onları da aynı şekilde astık. Bu tür çevresel mesajlı afişli uyarıların toplumsal farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz. Çünkü, bu yönde olumlu tepkiler de almaktayız. Öneri ve fikirleriyle gençlerimize, destek veren gurbetçilerimize, Akçabelen Kültür, Eğitim Araştırma Derneğimize, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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