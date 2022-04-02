Beyşehir’de kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen ’kitap okuma saati’ ödüllü kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi tarafından ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi. Beyşehir’de 9’uncu ve 10’uncu sınıflarda öğrenim gören lise öğrencilerinin iştirak edebildiği birinciye bin, ikinciye 750 ve üçüncüye de 500 TL ve birer kitap seti ile eşofman takımının ödül olarak verileceği yarışmada katılımcılara okunması istenilen 12 farklı kitaptan sorular yöneltildi. Kitapları okumalarının ardından yazılı sınava alınan katılımcılardan yöneltilen 80 sorudan en çoğuna doğru olarak cevap vererek başarılı olup dereceye giren öğrenciler belli oldu. Lise öğrencileri Mervenur Özhölçek, Azra Şirin Parlak, Sude Çakır, Ayşe Soylu, Mustafa Öztürk ve Ayşe Soylu yarışma sonunda derece elde eden isimler olarak açıklandı.

Beyşehir’de bulunan 6 liseden 159 öğrencinin katıldığı yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi. Birinci öğrenciye ödülünü veren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik edip kutlarken, organizasyonda emeği geçen öğretmenler ile sponsor firmalara desteklerinden dolayı teşekkür etti.