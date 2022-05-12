Beyşehir’de kene vakalarına karşı önlemler

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahaya çıkan sağlık ekipleri, bazı dış mahallelerde vatandaşları Kırım-Kongo-Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı bilgilendirdi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık görevlileri, bu çerçevede Beyşehir’in Gölkaşı, Akburun ve Sadıkhacı mahallelerinde yaşayan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yerleşim merkezlerinde vatandaşlarla buluşan, iş yeri ve kahvehaneleri ziyaret ederek hastalığa karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulunan görevliler, konu hakkında hazırlanan broşürleri de dağıttı. Kahvehanelerde ise duvarlara halkın da okuyabilmesi için ilgili broşürlerden asıldı. KKKA’nın kenelerden insanlara bulaşan, virüs kaynakları bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çeken sağlık görevlileri, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı. Özellikle ilkbahar mevsiminden itibaren kene vakalarının artmaya başladığına vurgu yapan görevliler, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttükleri çalışma hakkında bilgiler verirken, Beyşehir’in konumu itibariyle KKKA’ya yol açan kene yönünden riskli bölgeler içerisinde olmamasına rağmen vatandaşların yine de tedbiri elden bırakmamasının önemli olduğunun altını çizdi. Sağlık görevlileri, bugünlerde tarımsal alanlarda, hayvancılık yapılan kesimlerde bulunanların yanı sıra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle insanların doğaya daha sık çıkmaya başladığına işaret ederek, bunun da kene vakalarının artmasına yol açabileceğini vurguladı. Vatandaşların kene ısırmasına karşı gereken tedbirleri alması gerektiğine dikkat çeken sağlık görevlileri, bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili şu uyarılar yapıldı:

"Hayvanların üzerindeki keneye, hayvanların kan ve idrarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve elbiselerde kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene varsa eldiven, bez ya da poşet yardımıyla çıkartılmalı. Eğer kişi çıkartamıyorsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Vücudunda kene tutunan kişi 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, bulantı, ishal gibi şikayetlerden birini yaşaması halinde vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gitmelidir."