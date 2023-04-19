Beyşehir’de kaçak balık avına yönelik denetimler sıklaştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla yürütülen denetimler sürüyor.

Beyşehir Gölü’nde üreme dönemi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri av yasağı uygulanıyor. Yasak dönemde her türlü su ürününün avına izin verilmiyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, devam eden yasak sebebiyle su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde, Beyşehir Gölü’nün avlak sahasının yanı sıra perakende satış yerleri de denetlendi. Avlak sahaları dronlarla havadan da kontrol edildi. Su ürünleri kontrol görevlileri, polis ekiplerinin de destek verdiği yol uygulamalarında ise şüphelendiği ticari araçları durdurarak kaçak avlanan balık sevkiyatının yapılıp yapılmadığını da kontrol etti. Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği belirtilirken, su ürünleri av yasağına uyulması konusunda tüm vatandaşların duyarlı olmasının beklendiği kaydedildi.