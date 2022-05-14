Beyşehir’de Hemşireler Haftası kutlandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları tarafından hazırlanan ve Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda kürsüye gelen Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, hemşirelik mesleğinin tarihçesi hakkında bilgiler verirken, “Hemşirelik mesleği sabır, özveri, fedakarlık, merhamet, hoşgörü ve ciddiyet gerektirir. Covid 19 salgınında hastalarımızın gören yüzü, yürüyen ayağı, dokunan eli, duyan kulağı olduk. Vefat eden hastalarımız için gözyaşı seli, iyileşen hastalarımız için sevinç çığlığı olduk” diye konuştu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da, konuşmasında, hastanede başhekim olarak görev yaptığı 4,5 yıllık sürecin 2,5 yıllık döneminin Covid süreciyle geçtiğini hatırlatarak, “Bu süreçte sağlık kahramanlarımızın, sağlık ordumuzun önemi ve gücü bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise tüm hemşirelerin gün ve haftasını kutladı.

Konuşmaların ardından hastane çalışanları tarafından hazırlanan solo ve koro müzik programının ardından, yöreye ait halk oyunu gösterileri beğeniyle izlendi. Covid sürecine yönelik hazırlanan eğlenceli sunular ve skeçler de renkli görüntüler oluştururken, salonu dolduranları gülümsetti.