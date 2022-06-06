Beyşehir’de hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2022 yılı içerisinde hac farizasını yerine getirebilmek amacıyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik “hac yolcuları eğitim semineri” verildi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Çarşı Camisi’nde gerçekleştirilen seminere katılan hacı adayları, Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin nasıl yapılacağını da uygulamalı olarak öğrendi. Seminer, Beyşehirli hacı adaylarını 2022 yılı hac yolculuğuna hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, bu yolculuğu manevi bir milat haline dönüştürmek ve hac organizasyonlarında karşılaşılan problemleri en aza indirebilmek amacıyla gerçekleştirildi. Eğitimlere İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Hakan Ateş, Müftülük Şube Müdürü Abdulah Güler, Vaizler Sami Büyükalkan, Hasan Atiz, Fatma Ölmez, Ünal Murakıp Osman Gülfidan katıldı.

Eğitimlerde kutsal topraklara hac ibadeti için gidecek olan hacı adaylarına hac süresince yapılacak ibadetler konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.