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Beyşehir’de genç çiftçiler deneme amaçlı çekirdeklik kabak yetiştirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir grup genç, “genç çiftçi” projesi çerçevesinde deneme amacıyla ektikleri çekirdeklik kabakları hasat etmeye başladı.

KONYA 13.09.2021, 14:44
Beyşehir’de genç çiftçiler deneme amaçlı çekirdeklik kabak yetiştirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir grup genç, “genç çiftçi” projesi çerçevesinde deneme amacıyla ektikleri çekirdeklik kabakları hasat etmeye başladı.


Beyşehir’e bağlı Akçabelen Mahallesinde yaşayan bir grup genç, “genç çiftçi” projesi çerçevesinde yerleşim merkezindeki alanlarda deneme maksadıyla çekirdeklik kabak ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda ürünü yetiştiren 3 genç, hasat döneminin gelmesiyle birlikte beklediklerinin de üzerinde verim elde etti.


Projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan genç çiftçi Hüseyin Akkaş, “Mahallemizde yaşayan Sadi Çetin ağabeyimizle birlikte böyle bir projeyi yapalım istedik ve genç çiftçi arkadaşlarımız Fatih Çiftçi ve Mehmet Başoğlu ile birlikte hep beraber hayata geçirince de ürünün veriminden hayli memnun kaldık. Doğal olarak kurutma yaptığımız çekirdeğimize çevreden de alım için yoğun talepler geldi. Bu yılki deneme ekiminin olumlu geçmesinin ardından önümüzdeki ekim döneminde daha profesyonel ve ilgili kurumlara başvuruda bulunarak yöremizde bu projeyi olması gerektiği şekliyle devam ettirmek arzusundayız” diye konuştu.

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