Beyşehir’de evde izole edilen kişiler daha sıkı denetlenecek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs tanısı konulması ve bu hastalarla temaslı olması dolayısıyla evlerde karantina altında ve izolede bulunan kişilerin bundan böyle daha da sıkı takibe alınacağı bildirildi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda ilçede görev yapan okul müdür ve müdür yardımcılarıyla evde izolasyon uygulaması ile ilgili yeni alınan karar doğrultusunda yürütülecek çalışmanın değerlendirildiği Covid-19 konulu bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Özdemir, korona virüs salgınına karşı yürütülecek mücadeleye ilişkin olarak yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan kararları ilçe düzeyinde de hayata geçirdiklerini belirtti. Son genelgelerle Covid 19 hastalığına yakalanmış kişilerden hastane sisteminde yer alması beklenmeyen ya da durumları ağır olmayanların artık evlerde izole edilmeye başlandığını hatırlatan Kaymakam Özdemir, evlerde Covid-19 tanısı konulan ya da bu hastalarla teması olduğu için karantina altında bulunan ve izole edilen kişilerin evlerinden dışarıya çıkıp çıkmadıklarının denetim ve kontrollerinin daha sıkı bir takip altına alınması için de alınan yeni kararlar doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Beyşehir’de Covid-19 tanısı konulan 340’a yakın hasta bulunduğunu bunların halen evlerinde tedavi gördüğünü vurgulayan Özdemir, 13’ü yoğun bakımda olmak üzere 40 hastanın da hastane ortamında tedavisinin sürdüğünü kaydetti. 800’ün üzerinde kişinin de Covid-19 tanısı konulanlarla çeşitli şekillerde teması nedeniyle evlerinde izole edildiğini belirten Özdemir, bu kişilerin 14 gün boyunca evlerinden çıkmasının yasak olduğunu hatırlattı.

"Takip için iki tür ekip kuruldu"

Evlerde karantina altında bulunanların dışarıya çıkmalarının takibinin salgının yayılmaması adına çok önemli olduğunun altını çizen Özdemir, “Şimdi burada olmamızın sebebi şu; evde izole edilenlerin de dışarıya çıkıp çıkmadıklarını habersiz ve belirsiz saatlerde kontrol etmek için oluşturduğumuz ekiplerimiz var. İlk zamanlarda bu işi emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimiz yapıyordu. Daha sonra sürece milli eğitim, müftülük, tarım ilçe ve belediye gibi farklı kurumlarımızdan personeller de dahil oldu. Fakat, hasta sayımızın çoğalmasıyla Beyşehir’de yürütülen filyasyon çalışmalarının da sektere uğramaması için iki tür ekip oluşturuldu. Evde izole edilenlerin takip sistemi ile filyasyonla bu yeni çıkan bir hastanın testleri ve temas kurduğu kişilerin belirlenmesi için çalışan iki ayrı ekip var. Filyasyon ekibimiz şu anda tamamen doktor, hemşire, çevre sağlık teknisyeni gibi sağlıkçılardan oluşan bir ekip. 24 saat esasıyla çalışıyor. Son gelen genelgeyle ise evde izole edilenlerin takibine ilişkin yürütülecek çalışmalara kamu kurumlarından okul müdür ve müdür yardımcılarının da dahil edilmesiyle birlikte inşallah bu hastalığı hep birlikte aşacağız. Sizlerden isteğimiz, ilçe sağlık müdürlüğünce belirlenen, o gün evde izole edilmesi gereken kişileri, günlük değişiyor bu tabi, onların evde durup durmadıklarını farklı, belirsiz zamanlarda tespitini yapıp, okullardaki bilgisayarlardan sistem üzerinde kaydını oluşturmaktır” dedi.

Kaymakam Özdemir’in konuşmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ile İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hülya Duman da yürütülecek çalışmalara ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirdi.