Beyşehir’de diyabet farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Dünya Diyabet Günü çerçevesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığının öncülüğünde, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Devlet Hastanesi tarafından Diyabet Günü çerçevesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Anıt Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, göl kenarındaki Vuslat Parkı’ndaki festival meydanında son buldu. Yürüyüşte katılımcılar ellerinde diyabet hastalığına yönelik pankart ve dövizler taşıdı. Festival alanında yürüyüşün sona ermesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, diyabet hastalığı ile ilgili bilgiler verdi.

Etkinliğe Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Ateş, Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, kamu kurumlarının müdürleri, sağlık çalışanları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.