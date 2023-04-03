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Beyşehir’de dilencilerle mücadele sürüyor
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİ RAMAZAN AYININ GELMESİ İLE BİRLİKTE SAYILARI ARTAN DİLENCİLERE KARŞI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR.
KONYA 03.04.2023, 16:14
Konya’nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sayıları artan dilencilere karşı mücadelesini sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçen Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sanayi çevresinde dilendiği ileri sürülen 3 kadını yakaladı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen kadınların üzerinde yapılan aramada 730 liralık kağıt ve madeni para dini içerikli kitaplar çıktı. Dilenilerek elde edilen paralar ile kitaplara el konulurken zabıta ekiplerinin dilenci kadınları uygulanan cezai işlem sonrasında ilçe dışına çıkardığı öğrenildi.