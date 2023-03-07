Beyşehir’de çiftçi eğitim toplantıları sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çiftçilik yapan yöre sakinleri düzenlenen toplantılarda tarımsal konularda verilen eğitimlerle bilgilendiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Beyşehir’in kırsal mahallelerinde yürüttüğü çiftçi eğitim toplantıları sürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Ünver ve beraberindeki ziraat mühendisleri bu çerçevede Akçabelen ve Sevindik mahallelerinde gerçekleştirilen çiftçi eğitim toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Kahvehanelerde gerçekleştirilen toplantılarda çiftçiler toprak işleme, bitki sağlığı, tarımsal desteklemeler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hakkında bilgilendirildi. Çiftçi eğitim toplantılarında katılımcıların yönelttiği sorular da cevaplandırılırken mahalle sakinleri düzenlenen faaliyet ve çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.