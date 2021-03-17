Beyşehir’de ceviz üretimi yaygınlaşacak

Konya’nın ceviz üretiminde önemli merkezlerinden olan Beyşehir ilçesinde, üreticiye 10 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın projesi kapsamında Beyşehir’de ceviz üretiminin giderek yaygınlaşacağını söyledi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma programı (KOP kırsal) çerçevesinde KOP tarafından desteklenen projenin bölgede hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, "Bu proje kapsamında yüzde 70 KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli, yüzde 30’u çiftçi katkılı 10 bin adet ceviz fidanı dağıtılmıştır. Proje ile ilçemizde 33 mahallede 72 çiftçiye 400 dekar alanda ceviz bahçesi kurularak 10 bin adet ceviz fidanının dikimleri yapılacaktır. Bu proje ile ilçemizdeki kapama bahçe kurulan ceviz bahçesi 5 bin dekar alana ulaşarak, ülkemiz ceviz üretiminde önemli bir konuma gelmektedir” diye konuştu.