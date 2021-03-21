Beyşehir’de Büyükşehir Başkanlık Çalışma Ofisi açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Çalışma Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Seydişehir ve Ereğli’den sonra Beyşehir’de de Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi’nin açılışını yaptıklarını, en kısa sürede Akşehir’de de açacaklarını belirten Başkan Altay, “Beyşehirliler hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bize yüksek destek veriyor. Biz de Beyşehir’imizi yarınlara hazırlamak için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Beyşehir’de esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Beyşehir’de ilk olarak AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Akkaya ve Ali Kamacı eşliğinde AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek parti mensuplarıyla bir araya geldi.

"Beyşehir yeni bir turizm destinasyonu olacak"

“Beyşehir insanı üretmeyi, memleketine katkı sunmayı seven, devletine bağlı insanlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize de her zaman çok yüksek destek veriyor” ifadeleriyle sözlerine başlayan Başkan Altay, “İnşallah bu yıl yatırım programımızda atık su arıtma tesisimiz, yollarımız, mezarlık bakımlarımızın yanında İçerişehir’le ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Özellikle yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte Antalya güzergahına gidenler için Beyşehir yeni bir turizm destinasyonu olacak. Eşrefoğlu Camii ve İçerişehir bu manada çok önemli. Beyşehir Gölü’nün temizliğiyle ilgili çalışmalar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle yürütüyoruz. Gücümüzün en yükseğiyle Beyşehir’de hizmet üretmeye gayret ediyoruz.” dedi.

Başkan Altay, teşkilatta yeni görev alan isimlere de başarılar diledi. AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin de ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Beyşehir’e verdiği önemden ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

“Beyşehir’i yarınlara hazırlamak için çaba sarf ediyoruz”

İlçe ziyareti kapsamında Beyşehir esnafıyla da bir araya gelen Başkan Altay, devamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile görüştü. Başkan Altay, “Beyşehirliler hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bize yüksek destek veriyor. Ne kadar hizmet etsek o desteğin karşılığını vermiş olamayız ama biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Beyşehir’imizi yarınlara hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Size de uyumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi açıldı

Başkan Altay’ın Beyşehir programında son olarak teşkilat mensupları ve meclis üyelerinin de katılımıyla Mevlana Kalkınma Ajansı ortaklığıyla restore edilen Eski Hükümet Konağındaki Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Altay, “Başkanlık ofislerimize bir yenisini daha ekledik. Seydişehir ve Ereğli’den sonra Beyşehir’de de Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Akşehir’de de en kısa sürede bir çalışma ofisi açmayı planlıyoruz. Çalışma ofisimiz Beyşehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.