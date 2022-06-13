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Beyşehir’de bilim fuarında projeler sergilendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde açılışı gerçekleştirilen bilim fuarında hazırlanan proje ve bilimsel çalışmalar sergilendi.

KONYA 13.06.2022, 14:53
Beyşehir’de bilim fuarında projeler sergilendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde açılışı gerçekleştirilen bilim fuarında hazırlanan proje ve bilimsel çalışmalar sergilendi.

Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi’nde bilim fuarının açılışı yapıldı. Okul Müdürü İrfan Karabacak açılışta yaptığı konuşmada, 27 projenin sergilendiği fuarda okulda görev yapan tüm öğretmen ve öğrenim gören öğrencilerin yer aldığını hatırlatarak, "Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte bu projelerde Bilim Fuarı yürütücüsü Emre Gümüşok hocamızın emekleri çok büyük. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra davetliler okulda öğrenim gören öğrencilerin geliştirdiği dron çalışmasını ilgiyle takip ederken, ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar ve protokol daha sonra fuarı gezerek öğretmen ve öğrencilerden hazırlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri ile davetliler katıldı.

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