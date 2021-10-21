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Beyşehir’de ağaçlara kuş yuvaları asıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, proje kapsamında okul bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları asıldı.

KONYA 21.10.2021, 13:01
Beyşehir’de ağaçlara kuş yuvaları asıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, proje kapsamında okul bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları asıldı.

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesindeki Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu’nda "bizim kuş yuvalarımız" konulu sosyal etkinlik hayata geçirildi. Okul Müdürü Nevzat Bilgiç, öğrenciler ile öğretmenlerin düzenlenen sosyal etkinlikle toplum hizmeti içeriğinde yer alan tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunduğunu anımsatarak, "Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Üzümlü Bölge Şefliğimiz ile işbirliğine gidilerek okulumuza 40 kuş yuvası temin edilmiştir. Bu kuş yuvaları öğrencilerimizce boyanmış ve süslenerek ağaçlara yerleştirilmeye hazır hale getirilmiştir. Yuvalar ’bizim kuş yuvalarımız’ etkinliği kapsamında okulumuzda bulunan ağaçlara, içlerine yemler bırakılmak suretiyle asılmıştır. Etkinliğimizin amacı, hayvan ve kuş sevgisini artırmak, hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturmaktır. Etkinliğimize katkı sağlayan ve emeği geçen Beyşehir Orman İşletme Müdürümüz Fırat Arıkan, Üzümlü Orman Bölge Şefimiz Yunus Doğan ile öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve müdür yardımcımız Sefer Bakır’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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