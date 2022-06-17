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Beyşehir’de 14 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının son bulmasının ardından öğrenciler karne sevinci yaşadı.

KONYA 17.06.2022, 16:16
Beyşehir’de 14 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının son bulmasının ardından öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Beyşehir’de görev yapan bin 106 öğretmen ve 83 farklı okulda öğrenim gören 14 bin 742 öğrenci yaz tatiline girdi. Eğitim yılının sona ermesi nedeniyle okullarda karne töreni düzenlendi. Gazi ve Ali Akkanat ilkokullarında öğrencilerin yaşadığı karne sevinci ve heyecanına İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile şube müdürleri de ortak oldu. Şube Müdürleri Süleyman Ünal ve Şaban Yılmaz ile birlikte öğrencilere karnelerini ve belgelerini veren Musa Konuk, öğrencileri tebrik ederek, yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

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