Beyşehir’de 115 kişilik öğrenci korosu ve orkestrasından yaza merhaba konseri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, farklı okullarda okuyan 115 öğrencinin oluşturdu dev koro ve orkestra topluluğu ilk kez seyirciyle buluştu.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen "yaza merhaba halk konseri" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Öğrenci korosu sahnedeki performanslarıyla salonu dolduranlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserde ilçede bulunan 8 farklı eğitim kurumundan Ali Akkanat Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Tayfun Korkmaz’ın çalışmalarıyla oluşturulan 115 kişilik öğrenci korosu ve orkestrası sahne aldı. Öğrenci korosu, Türk Sanat ve Halk Müziği ile güncel eserleri salonu dolduran kalabalık için seslendirdi. Salondaki kalabalık söylenen türkülere zaman zaman eşlik etti. Müzik öğretmeni ve konserin yönetmeni Tayfun Korkmaz, ilçenin yetenekli çocuklarından oluşturdukları koro ve orkestranın yaklaşık 2,5 ay süren bir provanın ardından çalışmalarını tamamlayarak ilk kez seyirci karşısına çıktığını anlatarak, "Konsere ciddi bir ilgi vardı. Bu, bizi çok mutlu etti. Hep bir ağızdan şarkı söyledik, konserimizi yaptık. Orkestrada yaklaşık 5 farklı okuldan öğrenciler vardı. Gitar, bağlama, flüt, ritim sazlar orkestramızı oluşturan çalgılardı. Koro Ali Akkanat Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluştu. Toplamda 115 kişilik koromuzda Ali Akkanat Anadolu Lisesi, Gazi İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Doğa Koleji, İhsan Kabadayı İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Orta Okulu, Ali Rıza Celeboğlu, Cumhuriyet İlkokulu, Fethullah Bayır Fen Lisesi, Şehit Nazım Bey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yer aldı. Bu konseri planlarken ki niyetim, bu güzel şehrin güzel evlatlarının yine şehrin değerli insanları tarafından onore edilmeleriydi. Gerçekten bu amaca ulaştığımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.