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Beyşehir ve Hüyük’te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan kıraç alanlarda inceleme

Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yer alan kıraç alanlarda bu yıl ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tohumunun sağlıklı bir şekilde gelişim gösterdiği bildirildi.

KONYA 25.06.2022, 15:06
Beyşehir ve Hüyük’te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan kıraç alanlarda inceleme

Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yer alan kıraç alanlarda bu yıl ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tohumunun sağlıklı bir şekilde gelişim gösterdiği bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yürütülmekte olan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce de desteklenen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde Beyşehir ve Hüyük’te üreticilere ekim dönemi başlangıcında hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Yağlık ayçiçeği tohumlarının buluştuğu bölgedeki kıraç alanlarda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile il ve ilçe müdürlükleri teknik personellerince yapılan incelemede bitkideki gelişim gözlendi.

İncelemelerin ardından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede kıraç arazilerde yağlık ayçiçeğinin sağlıklı bir gelişim seyri ile yüksek verim potansiyeline sahip olduğu kanaati oluşmuş olup, bundan sonraki yıllarda bölge kıraç arazilerinde ilk sırada ekilecek ürün olduğu gözlemlenmiştir. Bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz" denildi.

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