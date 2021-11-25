Beyşehir Gölü’ne hayat olacak tesislerin inşaatında sona yaklaşıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Gölü’nün korunması amacıyla bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin atık su arıtmalarıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Huğlu ve Üzümlü mahallelerindeki ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

Konya’nın en önemli üretim merkezlerinden olan Beyşehir ilçesi Huğlu ve Üzümlü mahalleleri, atık su arıtma tesislerine kavuşuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde bahar aylarında temelini attıkları atık su arıtma tesislerinin Konya’nın incisi olan Beyşehir Gölü’nü evsel atık sulardan koruyacağını söyledi. Başkan Altay, “Üzümlü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olarak karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak. Tesiste atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak. Üzümlü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, yapılan hesaplamalar ile kabul edilen değerler neticesinde bölgenin gelişme durumu, nüfus ve sanayi gibi artışlar göz önüne alınarak 2045 yılına kadar 7 bin 494 kişi ve 1100 metreküp/gün kapasiteli olarak projelendirildi. Tesiste azot ve fosfor giderimini sağlayan ‘Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği Hassas Bölgeler’ için deşarj standartları seçildi” şeklinde konuştu.

Huğlu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin de Üzümlü’deki tesisteki standartlarla aynı şekilde hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Altay, “Huğlu’da da atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak. Huğlu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 2045 yılına kadar, 4 bin 306 kişi ve 750 metreküp/gün kapasiteli olarak projelendirildi” ifadelerini kullandı.

Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde yapımı devam eden atık su arıtma tesislerinde sonlara yaklaştıklarını belirten Başkan Altay, “İnşallah en kısa sürede biyolojik arıtım yapacak tesislerimiz tamamlanmış olacak. Beyşehir Gölü’nün korunması amacıyla bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin atık su arıtmalarıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte gölde temizlik işlerini yürütüyoruz. Çünkü Beyşehir Gölü hem Konya’mız hem de ülkemiz için önemli bir zenginlik. Gölü korumak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.