Beyşehir Gölü temizleme çalışmaları değerlendirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Beyşehir Gölü temizleme çalışmalarında gelinen nokta ve bugüne kadar yapılanlar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen Beyşehir Gölü temizleme çalışmalarının sonuç değerlendirme toplantısı yapıldı. Değerlendirme toplantısına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, genel müdürlük ve Büyükşehir Belediyesinden daire başkanları ile akademisyenler katıldı. Beyşehir Gölü’nde yapılan temizleme çalışmalarının kapsamlı bir şekilde konuşulduğu toplantıda son etap hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Beyşehir Gölü temizleme çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar birçok proje hayata geçirilirken, gölün temiz kalması konusunda da farklı çalışmalara imza atıldı. Çalışmalar kapsamında Beyşehir Gölü’nde, batimetri ve sığ sismik ölçümler yapılarak derinlik haritaları oluşturuldu. Gölün tamamında sonar sismik taramalar yapılarak 2 bin 427 adet muhtemel hayalet ağın bulunduğu noktalar tespit edildi. Tespit edilen noktalardan 470 adet hayalet ağ gölden çıkarılarak temizlendi. Gölden çıkarılması gereken yaklaşık bin 400 adet hayalet ağın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca göldeki belirli noktalardan su numuneleri ve dip çamuru numuneleri alınarak analizler yapılırken, iklim değişikliği verilerini incelemek üzere hava kalite ölçüm istasyonu da kurularak takibi yapılıyor. Proje kapsamında Beyşehir Gölü suyunun kalite parametrelerinin takibi için de su kalitesi ölçüm istasyonu kuruldu. Göldeki su seviyesinin belli bir kotta korunması, kaçak su alımlarının önlenmesi, tarımsal sulama teknikleri konularında eylem planları geliştirilerek hayata geçirildi. Balık dışında Beyşehir Gölü’nün diğer ekonomik potansiyeli için de projeler tedarik edildi. Ayrıca bölgedeki 79 adet yerleşim yerinin atık su arıtma tesislerinin yapımı için Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü proje yapımına başladı. “Beyşehir Gölü ve Havzasının Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesi, Su Seviyesi ve Su Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması İşi” kapsamında su miktarı ve kalitesi ile ilgili sorunların ve öncelikli tedbirlerin belirlenmesi, iklim verileri ile ilişkili olarak ve göl işletme kotuna ilişkin önerilerin ve paydaşlara yönelik sosyal projelerin geliştirilmesi işleri için de çalışmalar devam ediyor. Beyşehir Gölü’nde yapılan temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gölün temizlenme süreci hakkında bilimsel kitap çalışması da yapılacak.