Beyşehir Devlet Hastanesi’nden aşıya davet

Konya’nın Beyşehir ilçesi Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşılama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, aşı hakları gelenler ise zaman kaybetmeden aşı olmaya davet edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde büyük bir mücadele ile Covid-19 aşı programı yürütülmektedir. Bizim amacımız; aşı hakkı kazanan vatandaşlarımızı hiç zaman kaybetmeden aşılarını en kısa sürede tamamlamaktır. Hastanemizde aşı polikliniklerimiz hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aşı olacak vatandaşlarımız Alo 182, MHRS ve e-nabız üzerinden istedikleri gün ve saatte aşı randevularını alabilmektedir. Beyşehir’de bütün vatandaşlarımızın aşıları tamamlanıncaya kadar gece gündüz var gücümüzle çalışmaktayız. Covid-19 hastalığından dolayı bir yakınımızı daha kaybetmeye tahammülümüz kalmamıştır. Bundan dolayı vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.