Beyşehir Devlet Hastanesinde tıp bayramı kutlandı

Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla beraberindeki Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, Müdür Yardımcısı Aydın Gür ve Kızılay yetkilileri ile birlikte hekimleri mesai yaptıkları polikliniklerde ziyaret ederek çiçek takdimi yaptı. Devlet Hastanesi konferans salonunda bir araya gelen hekimler tıp bayramı pastasını keserken, Tıp Bayramının tarihçesine yönelik sinevizyon gösterileri izlendi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesi ile ilgili bilgiler verirken, “14 Mart 1827 tarihi Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla cerrahhanelerin kurulmasıyla ilk modern tıp eğitiminin başladığı tarih olarak kabul edilmektedir. 14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da tıbbiyeliler tarafından işgal protesto edilmiş ve tıp bayramı böylelikle kutlanmaya başlanmıştır. Bugün ülkemizin her yerinde her koşulda bu kutsal görevi ifa eden tüm hekim meslektaşlarımın tıp bayramını kutluyorum” dedi.