Beyşehir Devlet Hastanesi 2022’de 509 bin 749 hastaya sağlık hizmeti verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan 205 yataklı Beyşehir Devlet Hastanesi 2022 yılında toplam 509 bin 749 hastaya sağlık hizmeti verdi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada geride kalan yılda sağlık hizmeti sunulan 509 bin 749 hastadan 189 bin 895’inin acil servis, 24 bin 918’inin de ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde sağlık hizmeti aldığını belirtti. 1., 2., 3. basamak erişkin yoğun bakımlarında 789 hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu da vurgulayan Sıtkı Küçükbuzcu, geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde Covid-19 hastalığı tanısı konulan 811 hastanın ise izole servislerinde tedavi gördüğünü aktardı.

12 bin 480 doz Covid-19 aşısı

Hastanede aynı dönemde vatandaşlara toplam 12 bin 480 doz Covid-19 aşısı uygulandığını vurgulayan Başhekim Küçükbuzcu, “Söz konusu dönemde röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere toplam 247 bin 459 görüntüleme hizmeti sunulmuştur. Halen 11 hemodiyaliz cihazımız ile aylık ortalama 40 hemodiyaliz hastamıza sağlık hizmeti verilmektedir. Yine hastanemizde aynı dönemde A grubu 108, B grubu 437, C grubu bin 282, D grubu 613, E grubu 229 ve diğer ameliyatlar olmak üzere toplamda 7 bin 436 kişiye ameliyat yapılmıştır. 903 hastamıza gastroskopi, 455 hastamıza kolonoskopi olmak üzere toplam bin 358 hastamıza endoskopik işlem yapılmıştır. Söz konusu dönemde hastanemize gelemeyen hastalara da evlerinde sağlık hizmeti verilmiştir. Bu çerçevede evde sağlık hizmeti ekibimiz tarafından 12 aylık dönemde 2 bin 861 ev ziyareti yapılmış ve aynı zamanda bin 220 hastamızın başvuruları alınarak evde sağlık hizmetleri sayısında önemli bir seviyeye ulaşılmıştır” dedi.

Küçükbuzcu, geride kalan 2022 yılında gerçekleştirilen atamalarla beraber hastanenin sağlık kadrosu yönünden daha da güçlü hale geldiğinin de altını çizerek, “Geçen yıl 6 uzman hekimimiz, 11 pratisyen hekimimiz, 3 diş hekimimiz, 1 eczacımız, 29 hemşiremiz ve 19 diğer personelimiz daha sağlık ekibimize katılmıştır” diye konuştu.