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Beyşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü korona virüse yenik düştü

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Duran, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

KONYA 01.12.2020, 16:06
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Beyşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü korona virüse yenik düştü
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Duran, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyşehir Belediyesinde uzun yıllardır Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan İlhan Duran’ın bir süre önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Rahatsızlanıp durumu ağırlaşınca Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İlhan Duran, 8 gündür burada verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Duran’ın vefatı, belediye çalışanı olan mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntüye yol açtı. Duran’ın cenazesi, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Beyşehir Belediyesi hizmet binası önüne getirilirken, burada Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, meclis üyeleri, başkan yardımcısı Zeki Ağmaz, birim amirleri ve belediye çalışanlarının da katılımıyla helallik alındı, dua edildi.

Duran’ın cenazesi doğum yeri olan ilçeye bağlı Emen Mahallesi’nde toprağa verildi.
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