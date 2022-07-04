Son Dakika
MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
Beyin kanaması geçiren hastaya hava ambulansı
Konya’nın Kulu ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.
KONYA 04.07.2022, 17:31
Konya’nın Kulu ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Camikebir Mahallesinde ikamet eden İsmail Demirel (70), evlerinde aile bireyleriyle oturdukları sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Demirel’in, yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Beyin kanaması geçiren hasta, Kuluspor Stadına inen helikopter ambulansa Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.