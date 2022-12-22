Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi basın mensuplarına tanıtıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerel ve ulusal basın temsilcilerine Selçuklu Belediyesi tarafından Beyhekim Mahallesi’ne kazandırılan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisini tanıttı.

Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi sunduğu eğitimlerle geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor. Resmi açılışı henüz yapılmayan ancak faaliyetlerine hız kesmeden devam eden tesis Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Konya’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcilerine tanıtıldı. Bilgilendirme gezisi çerçevesinde atölyelerde yer alan derslikleri tek tek gezen medya temsilcilerine sürdürülen faaliyetler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Modern teknolojinin tüm imkanlarının sunulduğu tesis basın mensuplarından tam not aldı.

“13 farklı atölyede gençlerimiz, çocuk ve yetişkinlerimiz farklı çalışmalara imza atıyorlar”

Selçuklu Belediyesinin önemli çalışma alanlarından birinin de okul dışı öğrenme ortamları olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu manada 3 yıldır önemli işlere imza atıyoruz. İlk başta Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi’ni hayata geçirmiştik. Daha sonra Sille Tabiat Okulumuz çalışmalarımız başladı, sonrasında Hatice Hatun Mahalle Külliyesi ve Trafik Eğitim Parkı bu zincirin bir halkaları oldu. Bugün de basın mensuplarımızla birlikte Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademimizi hep birlikte gezdik. Bizim için okul dışı öğrenim ortamları çok çok önemli. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin sadece akademik yönden eğitim almaları ve akademik yönden başarı elde etmeleri değil kişisel gelişimleriyle ilgili de kişisel becerileriyle ilgili de farklı çalışmalar yapmaları ve ilk başta kendilerini keşfetmeleri, ilgilerini, kabiliyetlerini ortaya çıkartmaları ve bu yönde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu manada bu okul dışı öğrenme ortamlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“24 okulumuz dönem içerisinde atölye çalışmalarına katılıyor”

Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde 13 farklı atölyede eğitim verildiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz gelerek burada farklı çalışmalara imza atıyorlar. Buradaki atölyelerimizde müzikten tutun İHA mekatroniğe, CBS’ye moda tasarıma varıncaya kadar çok farklı alanlarda gençlerimizin kendilerini ifade etme ve geliştirme imkanları var. Bu noktada burada uzman öğreticilerimiz çocuklarımıza alanlarında çalışmalar yaptırıyorlar, bilgileri, eğitimler veriyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çok disiplinli bir planlama ve organizasyon yapıyoruz. Şu anda 24 okulumuz bu dönem içerisinde burada Gelişim ve Teknoloji Akademimizde atölye çalışmalarına katılıyorlar. Burada binin üzerinde öğrencimiz dönem içerisinde farklı günlerde gelerek bu atölye çalışmalarına dahil oluyorlar. Sadece öğrencilerimiz değil, yetişkin gruplarımıza da burada atölye çalışmalarında yer veriyoruz. Onların istekleri, talepleri doğrultusunda hem akşam programlarıyla, hem de hafta sonu programlarıyla yetişkin gruplarımızın da istedikleri alanda farklı atölyelerde kendilerini ifade etmeleri ve geliştirmeleri noktasında onlara da fırsat sunmuş oluyoruz. Biz gençlerimizin, öğrencilerimizin, çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz ve kendilerini en iyi şekilde, en doğru şekilde ifade edebilmelerini, onların gelecekleri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu manada okul dışı öğrenme ortamlarında yaptıkları faaliyetler, çalışmalar onların aslında gelecekte hangi alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiği noktasında da onlara yol gösterici oluyor. Bugün işte yukarıda basın mensuplarımızla birlikte dolaşırken fotoğrafçılık atölyesindeki çocuklarımızı gördük basın mensuplarımızdan önce onlar fotoğraf makineleriyle farklı kareler almak için birbirleriyle yarış halindelerdi. Yine aynı şekilde teknoloji tasarım atölyemizdeki çocukların nasıl orada farklı teknolojik ürünleri ürettiklerini gördük. Müzik atölyemizdeki çocukların gitar çalarak kendilerini ne kadar mutlu hissettiklerini gördük. Yine tarih atölyemizde çocukların tarih bilincini nasıl kazandıklarını gördük. Yine bebek üretim atölyemizde ortaokuldan gelen çocuklarımızın farklı ürünleri üretmenin zevkine nasıl vardıklarını gördük. Bu noktada biz çocuklarımızın, gençlerimizin gelecek tasavvuru açısından da gelecek hedeflerini belirlemeleri açısından da buradaki çalışmalarını, okul dışı öğrenme ortamlarındaki çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu

Başkan Pekyatırmacı, "Bu manada biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok uyumlu ve çok verimli bir iş birliği halinde bu çalışmaları yapıyoruz. O yüzden İlçe Milli Eğitim müdürümüzün şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Selçuklu Değerli Eğitimi Programı’nı biz 10 yıldır sürdürüyoruz ve Selçuklu Değerleri Eğitim Programı çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamları 3 yıldır oluşturduğumuz yeni bir çalışma. Ama bu çalışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla çok verimli bir şekilde neredeyse bütün okullarımıza yayarak devam ettiriyoruz. Onların çok büyük çabaları, gayretleri var. O yüzden ilçe milli eğitim müdürümüze, şahsında ekibine, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada görev alan öğretmenlerimize, öğreticilerimize ve bütün belediyede görev alan ekiplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.