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Başkanlar Cuma Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Acar “Cuma Buluşmaları” kapsamında esnaf ile vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA 21.01.2022, 16:01
Başkanlar Cuma Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammet Acar “Cuma Buluşmaları” kapsamında esnaf ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki İrşad Cami’nde Cuma Namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden başkanlar; bölgenin taleplerini de vatandaşlardan dinledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Cuma çıkışı cemaate salep ikramında bulunurken, Konya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ise Ankara’da geçirdiği trafik kazasında vefat eden Konyaspor oyuncusu milli futbolcu Ahmet Çalık için helva ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmalarının istişarelerde bulunmak için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Cuma bereketimizi artıran bütün esnaflarımız ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da istişare kültürü çerçevesinde sürdürdükleri Cuma Buluşmalarının öneminden bahsetti. Başkan Hasan Kılca, “Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitemizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve esnafımızla buluştuk. Hem hemşehrilerimizin Cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz hem de bölgeleriyle ilgili varsa taleplerini dinliyoruz. Hep birlikte ilçemizi ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, Konya’da artık gelenek haline gelen Cuma Buluşmaları başta olmak üzere her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya gayret ettiklerini söyleyerek, “Ortak akılla birlikte şehrimizi günden güne güzelleştiriyoruz. Her bir hemşehrimizin görüşüne ve fikrine önem veriyoruz. Hemşehrilerimiz de bu sürece önemli katkılar sunuyor. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Cumasını tebrik ediyor, hayırlı ve bereketli bir gün diliyorum” ifadelerini kullandı

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